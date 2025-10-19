Le Run des Demoiselles Château des Demoiselles La Motte

Le Run des Demoiselles Château des Demoiselles La Motte dimanche 19 octobre 2025.

Le Run des Demoiselles

Château des Demoiselles 2040 route de Callas La Motte Var

Tarif : 15 – 15 – 18 EUR

15€/personne jusqu’au 10 octobre 2025.

18€ après cette date dans la limite des dossards disponibles.

Début : 2025-10-19 08:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Le run des Demoiselles est une course féminine et solidaire organisée au profit de la prévention et de la lutte contre les cancers féminins.

Château des Demoiselles 2040 route de Callas La Motte 83920 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 70 28 78

English :

German :

Der « Run des Demoiselles » ist ein solidarischer Frauenlauf, der zugunsten der Prävention und des Kampfes gegen Frauenkrebs organisiert wird.

Italiano :

La « Run des Demoiselles » è una corsa femminile organizzata a favore della prevenzione e della lotta contro i tumori femminili.

Espanol :

La « Run des Demoiselles » es una carrera de mujeres organizada en favor de la prevención y la lucha contra el cáncer femenino.

