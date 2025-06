Le S.A.L.A.M.A.N.D.R.E – Parc du Grand Blottereau Nantes 22 juin 2025 14:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-22 14:00 – 17:00

Gratuit : non Gratuit sans inscription

Découvrez votre relation à la nature avec les praticiens en naturologie, Jéremy Duverdanmavi et Lana Tursoigne. A travers des quiz, des sons relaxants et une consultation où ils vous donneront des conseils pratiques pour renouer avec les espaces naturels près de chez vous.

Parc du Grand Blottereau Nantes 44000