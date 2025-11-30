LE S.L.I.P BY LA CLIQUE FLASHBACK CAFÉ Toulouse

LE S.L.I.P BY LA CLIQUE Dimanche 30 novembre, 19h00 FLASHBACK CAFÉ Haute-Garonne

Improviser des scènes sur des thèmes donnés par le public? Sans aucune préparation?

C’est possible! Venez au Flashback Café découvrir l’équipe du S.L.I.P (Service de Loisirs Interactifs de Proximité) !

Nos agent.e.s de maintenance de l’humour vous prennent en charge. ‍♂️

En s’appuyant sur les thèmes du public, le S.L.I.P propose des solutions d’évasions, par le théâtre et la musique, et s’exécute sans préparation et sans filet ! ✨

Alors n’attendez plus et laissez vous aller entre les mains expertes du S.L.I.P !

Spectacle réalisé par la troupe La Clique.

https://www.instagram.com/compagnielaclique/

https://youtu.be/rRREusAPfN8?si=iQE7SrGllzVtumbs

FLASHBACK CAFÉ 5 allée de Brienne, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie https://toulouse.flashbackcafe.fr/ https://www.facebook.com/p/Flashback-Caf%C3%A9-Toulouse-100063843256519/;https://www.instagram.com/flashbackcafe.toulouse

Niché au cœur du quartier Bazacle à Toulouse, le Flashback Café incarne un concept unique alliant restaurant, bar, café et spectacle.

Avec son patio à ciel ouvert, sa décoration à la fois vintage et moderne, ses multiples espaces, cet établissement offre une atmosphère accueillante et polyvalente.

C’est l’endroit parfait pour se retrouver, se divertir et profiter d’une expérience culinaire et culturelle enrichissante dans la vibrante ville de Toulouse.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Spectacle d’Impro Improvisations