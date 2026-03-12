LE S.L.I.P CENTRE CULTUREL SAINT-SIMON Toulouse

LE S.L.I.P

CENTRE CULTUREL SAINT-SIMON 10 Chemin de Liffard Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Rendez-vous au cœur du quartier de Saint-Simon pour un spectacle plein d’humour !

Vous avez le moral dans les chaussettes ? La morosité vous gagne ? Faites appel au S.L.I.P, des agents de maintenance de l’humour (Norme européenne Certifiée, NEC) vous prennent en charge. En s’appuyant sur les thèmes du public, les agents vous proposent des solutions d’évasions par le théâtre et la musique. Ils interviennent sans préparation et sans filet. L’aventure sensass’ dans le monde extra-fun du SLIP. 3 .

CENTRE CULTUREL SAINT-SIMON 10 Chemin de Liffard Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie +33 5 31 22 96 80 accueil.stsimon@mairie-toulouse.fr

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English :

Join us in the heart of the Saint-Simon district for a humorous show!

L’événement LE S.L.I.P Toulouse a été mis à jour le 2026-03-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE