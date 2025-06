LE SABBAT DES SORCIÈRES Brousses-et-Villaret 27 juillet 2025 10:00

Aude

LE SABBAT DES SORCIÈRES 2 chemin du Mazet Brousses-et-Villaret Aude

Début : 2025-07-27 10:00:00

fin : 2025-07-27 20:00:00

2025-07-27

Venez vivre l’enchantement au Festival Le Sabbat des Sorcières !

Les 26 et 27 juillet 2025, plongez dans un univers magique et mystique en participant à notre Festival des Sabbats des Sorcières. Découvrez des rituels ancestraux, des performances, des chants au tambours, des marchés magiques, des auteurs reconnus et bien plus encore, dans une atmosphère unique où la nature et le surnaturel se rencontrent.

Que vous soyez passionné par l’ésotérisme ou simplement curieux de vivre une expérience hors du commun, ce festival est une occasion parfaite de vous reconnecter à vous-même et à l’univers. Venez célébrer la magie au cœur de notre région, et laissez-vous envoûter par les mystères des sabbats.

Rejoignez nous pour un week-end inoubliable !

Réservez dès maintenant !

Laissez-vous guider par la magie…

2 chemin du Mazet

Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 6 84 89 10 85

English :

Come and experience the enchantment of the Witches’ Sabbath Festival!

On July 26 and 27, 2025, immerse yourself in a magical and mystical universe by taking part in our Witches’ Sabbath Festival. Discover ancestral rituals, performances, drumming, magical markets, renowned authors and much more, in a unique atmosphere where nature and the supernatural meet.

Whether you’re passionate about esotericism or simply curious about an out-of-the-ordinary experience, this festival is the perfect opportunity to reconnect with yourself and the universe. Come and celebrate magic in the heart of our region, and let yourself be enchanted by the mysteries of sabbats.

Join us for an unforgettable weekend!

Book now!

Let the magic guide you…

German :

Erleben Sie die Verzauberung beim Festival Le Sabbat des Sorcières!

Tauchen Sie am 26. und 27. Juli 2025 in eine magische und mystische Welt ein, indem Sie an unserem Festival Le Sabbat des Sortiments (Hexensabbat) teilnehmen. Erleben Sie uralte Rituale, Aufführungen, Trommelgesänge, magische Märkte, bekannte Autoren und vieles mehr in einer einzigartigen Atmosphäre, in der die Natur und das Übernatürliche aufeinandertreffen.

Ob Sie sich für Esoterik begeistern oder einfach nur neugierig auf eine außergewöhnliche Erfahrung sind, dieses Festival ist die perfekte Gelegenheit, sich wieder mit sich selbst und dem Universum zu verbinden. Feiern Sie die Magie im Herzen unserer Region und lassen Sie sich von den Geheimnissen der Sabbate verzaubern.

Begleiten Sie uns auf einem unvergesslichen Wochenende!

Buchen Sie jetzt!

Lassen Sie sich von der Magie…

Italiano :

Venite a vivere l’incanto del Festival del Sabba delle Streghe!

Il 26 e 27 luglio 2025, immergetevi in un universo magico e mistico partecipando al nostro Festival del Sabba delle Streghe. Scoprite rituali ancestrali, spettacoli, percussioni, mercati magici, autori rinomati e molto altro ancora, in un’atmosfera unica dove natura e soprannaturale si incontrano.

Che siate appassionati di esoterismo o semplicemente curiosi di vivere un’esperienza straordinaria, questo festival è l’occasione perfetta per riconnettervi con voi stessi e con l’universo. Venite a celebrare la magia nel cuore della nostra regione e lasciatevi stregare dai misteri dei sabba.

Unitevi a noi per un fine settimana indimenticabile!

Prenotate ora!

Lasciatevi guidare dalla magia…

Espanol :

¡Venga y experimente el encanto del Festival del Sabbat de las Brujas!

Los días 26 y 27 de julio de 2025, sumérjase en un mundo mágico y místico participando en nuestro Festival del Sabbat de Brujas. Descubra rituales ancestrales, actuaciones, percusión, mercados mágicos, autores de renombre y mucho más, en un ambiente único donde la naturaleza y lo sobrenatural se dan la mano.

Tanto si le apasiona el esoterismo como si simplemente siente curiosidad por vivir una experiencia extraordinaria, este festival es la oportunidad perfecta para reconectar consigo mismo y con el universo. Venga a celebrar la magia en el corazón de nuestra región y déjese hechizar por los misterios de los sabbats.

¡Acompáñenos en un fin de semana inolvidable!

¡Reserve ya!

Déjese guiar por la magia…

