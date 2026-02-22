Le Sabre d’Or, compétition nationale d’escrime TARBES Tarbes

Le Sabre d’Or, compétition nationale d’escrime

L’Amicale Tarbaise d’Escrime organise le Sabre d’Or, une compétition nationale cadets/cadettes (moins de 17 ans), qui réunit plus de 200 tireurs.

Venez découvrir ce sport olympique emblématique de la ville de Tarbes et assister à des assauts de haut niveau !

AU PROGRAMME

Samedi 14/03 compétition individuelle (hommes et dames)

– 10h matchs de poules puis de tableaux

– Vers 17h finales

Dimanche 15/03 compétition par équipes (hommes et dames)

– 10h matchs de poules puis de tableaux

– Vers 15h finales

C’est un rendez-vous incontournable pour les cadettes et cadets qui viennent de toute la France, mais aussi pour l’Amicale Tarbaise d’Escrime qui met tout en œuvre pour leur assurer un accueil, à la fois sportif et convivial, de haut niveau !

English :

The Amicale Tarbaise d?Escrime organizes the Sabre d’Or, a national cadet/cadette (under 17) competition, bringing together over 200 fencers.

Come and discover this Olympic sport, emblematic of the city of Tarbes, and watch some high-level assaults!

ON THE PROGRAM

Saturday 14/03: individual competition (men and women)

– 10 a.m.: pool matches followed by table matches

– Around 5pm: finals

Sunday 03/15: team competition (men and women)

– 10 a.m.: pool matches followed by table matches

– Around 3pm: finals

This is a not-to-be-missed event for cadets from all over France, as well as for the Amicale Tarbaise d?Escrime, which does everything in its power to ensure a sporting and friendly welcome at the highest level!

