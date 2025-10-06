Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste) Placedu marché Argentan
Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste) Placedu marché Argentan mercredi 21 janvier 2026.
Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste)
Placedu marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 14:30:00
fin : 2026-01-21 16:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Et si l’Histoire devenait un jeu d’enfant ?
Partez pour une expérience ludique et insolite un jeu de piste à travers la Ville d’Argentan.
Au fil du parcours, vous explorerez ses lieux emblématiques tout en récoltant de précieuses informations historiques… qui pourraient bien vous servir pour la fin du jeu !
Entre codes à déchiffrer, cadenas à ouvrir et orientation grâce au plan, laissez-vous guider par votre curiosité et vivez la ville autrement.
Une aventure culturelle, conviviale et pleine de surprises vous attend !
Tout public à partir de 8 ans
5€ par personnes 3€ Réduit pour les 12-18 ans Gratuit pour les moins de 12 ans. .
Placedu marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan 61200 Orne Normandie +33 7 85 51 24 95 patrimoines@terresdargentan.fr
English : Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste)
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Le sac à dos de l’histoire (jeu de piste) Argentan a été mis à jour le 2025-10-13 par Terres d’Argentan Intercom