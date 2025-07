Le sac à dos du géant Saint-Julien-Chapteuil

lundi 7 juillet 2025.

Le sac à dos du géant

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil Haute-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : Jeudi 2025-07-07

fin : 2025-08-22

2025-07-07

À poney, tenu en main par un accompagnant, aventuriers petits et

grands aident le géant du Suc de l’Herm à retrouver les affaires

tombées de son sac.

L’Herm Saint-Julien-Chapteuil 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 50 37 41 ferme-equestre-lherm@outlook.fr

English :

On a pony, held in hand by a companion, adventurers young and old

help the giant of Suc de l?Herm to find the belongings

from his bag.

German :

Auf einem Pony, das von einer Begleitperson an der Hand gehalten wird, können kleine und große Abenteurer

helfen dem Riesen von Le Suc de l’Herm, seine Sachen wiederzufinden

die aus seinem Rucksack gefallen sind.

Italiano :

Su un pony, sorretti da un compagno, avventurieri grandi e piccini

aiutano il gigante del Suc de l’Herm a ritrovare le cose che hanno

dalla sua borsa.

Espanol :

En un poni, sostenidos por un compañero, aventureros jóvenes y mayores

ayudan al gigante del Suc de l’Herm a encontrar las cosas que han

de su bolsa.

L’événement Le sac à dos du géant Saint-Julien-Chapteuil a été mis à jour le 2025-06-27 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal