LE SACRE DU PRINTEMPS ET LE SACRE DE LA DANSE Quai des Arts Argentan

LE SACRE DU PRINTEMPS ET LE SACRE DE LA DANSE

Quai des Arts 1 Rue de la Feuille Argentan Orne

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 22:00:00

2026-03-27

Deux Sacres éclatants, deux chorégraphies incontournables signées François Mauduit.

Le Sacre du Printemps nous emmène au coeur d’un rituel primitif et terrien. Ce ballet, composé par Igor Stravinsky et chorégraphié originellement par Vaslav Nijinsky pour les Ballets russes de Serge de Diaghilev, a été joué pour la première fois en mai 1913 au théâtre des Champs Élysées à Paris, avec grand fracas et scandale.

Depuis, Le Sacre du Printemps a été revisité de nombreuses fois (Maurice Béjart, Pina Bausch, Angelin Preljocaj, Jean-Claude

Gallotta…) et reste une oeuvre incontournable du ballet, comme un rite de passage de nombreux chorégraphes. Ici, c’est François Mauduit, ex-soliste du ballet Maurice Béjart, qui propose sa lecture de l’oeuvre, entre reprises de répertoire et créations basées sur la vie de Nijinsky et de son journal.

En introduction, les danseurs de la compagnie François Mauduit présenteront Le Sacre de la Danse, hommage à la danse et à la diversité des courants chorégraphiques et musicaux. .

+33 2 33 39 69 00 contact@quaidesarts.fr

