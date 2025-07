LE SACRE DU PRINTEMPS Montpellier

LE SACRE DU PRINTEMPS

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 26 – 26 – 47 EUR

Voici, sous la direction énergique de Roderick Cox, un programme explosif mêlant rythmes effrénés, prouesses pianistiques et forces telluriques !

Le concert s’élance avec John Adams dans un tourbillon typique de la minimal music où pulsations électrisantes et couleurs orchestrales vous propulsent à toute vitesse. Une œuvre-éclair, virtuose et jubilatoire, pour ouvrir la saison en trombe ! Puis, place à la poésie et à la bravoure de Franz Liszt : entre fulgurances diaboliques et cantabile envoûtant, le Concerto pour piano n°1 révèle toute l’étendue du génie lisztien, magnifié par le toucher à la fois scintillant et perlé de l’immense Bertrand Chamayou. Enfin, les harmonies brutales et la force primitive du Sacre du printemps de Stravinsky, nous procurent toujours un choc inévitable. Préparez-vous à une expérience orchestrale puissante, virtuose et inoubliable !

Au Programme

John Adams (né en 1947)

Short Ride in a Fast Machine

Franz Liszt (1811 – 1886)

Concerto pour piano et orchestre n° 1 en mi bémol majeur S.124

Igor Stravinsky (1882 – 1971)

Le Sacre du printemps (1911 – 1913) .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

English :

Here, under the energetic direction of Roderick Cox, is an explosive program combining frantic rhythms, pianistic prowess and telluric forces!

German :

Unter der energischen Leitung von Roderick Cox gibt es ein explosives Programm mit rasanten Rhythmen, pianistischen Meisterleistungen und tellurischen Kräften…!

Italiano :

Ecco, sotto l’energica direzione di Roderick Cox, un programma esplosivo che combina ritmi frenetici, abilità pianistica e forze telluriche!

Espanol :

Bajo la enérgica dirección de Roderick Cox, presentamos un programa explosivo que combina ritmos frenéticos, proezas pianísticas y fuerzas telúricas

