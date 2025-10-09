Le sacre et la nuit Concert de l’Orchestre Philharmonique de Marseille Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement

Jeudi 9 octobre 2025 à partir de 20h. Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 22.5 EUR

Début : 2025-10-09 20:00:00

Deux scandales mémorables de l’histoire de la musique.

La nuit vénéneuse et le jour aveuglant sous la baguette de Michele Spotti. Le romantisme exacerbé du prélude de Tristan et Isolde face à la modernité cinglante et crue du Sacre du printemps de Stravinsky. La confrontation du plus sensuel des poèmes d’amour et de mort avec le rythme haletant et tranchant d’une cérémonie païenne. Quand un chef-d’œuvre du XIXe siècle rencontre un sommet du XXe siècle… Deux scandales mémorables de l’histoire de la musique.



RICHARD WAGNER

Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, Ouverture



RICHARD WAGNER

Tristan und Isolde Vorspiel und Liebestod



IGOR STRAVINSKY

Le Sacre du printemps



Direction musicale Michele SPOTTI .

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Two memorable scandals in music history.

Zwei denkwürdige Skandale in der Musikgeschichte.

Due scandali memorabili nella storia della musica.

Dos escándalos memorables en la historia de la música.

