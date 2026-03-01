Le Safari-Contes Valprivas
Le Safari-Contes Valprivas samedi 21 mars 2026.
Le Safari-Contes
Maison des écoliers Valprivas Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Une parenthèse enchantée pour petits et grands !
Voyage dans la littérature orale, le Safari Contes vous propose de voir Valprivas autrement.
Une manifestation familiale pour écouter des histoires là où on ne les attend pas.
.
Maison des écoliers Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 17 86 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An enchanted interlude for young and old!
A journey through oral literature, the Safari Contes offers a different view of Valprivas.
A family event to listen to stories where you least expect them.
L’événement Le Safari-Contes Valprivas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron