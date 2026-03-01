Le Safari-Contes

Maison des écoliers Valprivas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 10:00:00

fin : 2026-03-21 12:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Une parenthèse enchantée pour petits et grands !

Voyage dans la littérature orale, le Safari Contes vous propose de voir Valprivas autrement.

Une manifestation familiale pour écouter des histoires là où on ne les attend pas.

.

Maison des écoliers Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 17 86 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An enchanted interlude for young and old!

A journey through oral literature, the Safari Contes offers a different view of Valprivas.

A family event to listen to stories where you least expect them.

L’événement Le Safari-Contes Valprivas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron