Le Safari-Contes Valprivas

Le Safari-Contes Valprivas samedi 21 mars 2026.

Le Safari-Contes

Maison des écoliers Valprivas Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 10:00:00
fin : 2026-03-21 12:30:00

Date(s) :
2026-03-21

Une parenthèse enchantée pour petits et grands !
Voyage dans la littérature orale, le Safari Contes vous propose de voir Valprivas autrement.
Une manifestation familiale pour écouter des histoires là où on ne les attend pas.
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Maison des écoliers Valprivas 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 17 86 70 

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English :

An enchanted interlude for young and old!
A journey through oral literature, the Safari Contes offers a different view of Valprivas.
A family event to listen to stories where you least expect them.

L’événement Le Safari-Contes Valprivas a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron