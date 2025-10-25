Le safran en fête Le Clerjus
Le safran en fête Le Clerjus samedi 25 octobre 2025.
Le safran en fête
2 Rue de la Chaudeau Le Clerjus Vosges
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
2025-10-25
Le Safran des payoux organise Safran en fête!
Au programme de ce week-end de fête Marché paysan et artisanat / Expo Voitures, cyclos, motos anciennes
Visites de culture commentées sur réservation
Restauration Cochon à la broche et Pastas Box Safran
Visites de la safranière sur réservation au 0681881024Tout public
2 Rue de la Chaudeau Le Clerjus 88240 Vosges Grand Est +33 6 81 88 10 24
English :
Le Safran des payoux organizes Safran en fête!
On the program for this festive weekend: Farmers’ and crafts market / Vintage cars, cyclos and motorcycles exhibition
Guided tours of cultivation sites (reservation required)
Catering: Cochon à la broche and Pastas Box Safran
Tours of the saffron plantation by appointment only: 0681881024
German :
Safran des payoux organisiert Safran en fête!
Auf dem Programm dieses Festwochenendes stehen: Bauern- und Kunsthandwerksmarkt / Ausstellung von Oldtimern, Fahrrädern und Motorrädern
Kommentierte Besuche des Anbaus auf Reservierung
Verpflegung: Schwein am Spieß und Pastas Box Safran
Besuche der Safranfarm nach Voranmeldung unter 0681881024
Italiano :
Le Safran des payoux organizza Safran en fête!
In programma per questo fine settimana di festa: Mercato contadino e artigianato / Esposizione di auto, ciclomotori e moto d’epoca
Visite guidate alla fattoria (su prenotazione)
Ristorazione: Maiale allo spiedo e Pastas Box Safran
Visite alla piantagione di zafferano su prenotazione all’indirizzo 0681881024
Espanol :
¡Le Safran des payoux organiza Safran en fête!
En el programa de este fin de semana festivo: Mercado agrícola y artesanal / Exposición de coches, bicicletas y motos de época
Visitas guiadas a la granja (previa reserva)
Restauración: Cerdo asado y Pastas Box Safran
Visitas a la plantación de azafrán con reserva previa en 0681881024
L’événement Le safran en fête Le Clerjus a été mis à jour le 2025-09-04 par OT EPINAL ET SA REGION