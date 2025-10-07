Le Saga Une aventure humaine Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement

Le Saga Une aventure humaine Bibliothèque Alcazar BMVR Marseille 1er Arrondissement mardi 7 octobre 2025.

Le Saga Une aventure humaine

Du 07/10 au 23/10/2025 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi.

Horaires et jours en fonctions des propositions, voir le détail dans le descriptif ou sur www.bmvr.marseille.fr. Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-07

fin : 2025-10-23

Date(s) :

2025-10-07

Partez à la découverte du SAGA, un des plus gros sous-marins civils jamais construits.

Les bibliothèques de Marseille sont ouvertes à tous et à toutes. Venez découvrir, échanger, vous informer, lire, écouter, partager, rencontrer, travailler, jouer, apprendre et vous distraire gratuitement, toute l’année !



Partez à la découverte du SAGA, un des plus gros sous-marins civils jamais construits, basé à l’Estaque.

Créé à Marseille en 1966 par le commandant Cousteau, il est aujourd’hui au repos.

En collaboration avec Les Compagnons du SAGA.



► ATELIERS



MERCREDI 8 OCTOBRE À 10H

MERCREDI 22 OCTOBRE À 14H

> Département Sciences et techniques

Visite du sous-marin le SAGA

Visitez le sous-marin avec un casque de réalité virtuelle !

Sur inscription par mail à dgac-sciencestechniques-bmvr@marseille.fr.



► CONFÉRENCES



MARDI 7 OCTOBRE À 17H

> Salle de conférence

L’histoire du SAGA

Michel Bourhis, Marius Orsi, Daniel Balzano et Gérard Dalmas racontent l’histoire du sous-marin mythique, qui a battu tous les records de profondeur. Ils reviennent sur sa naissance, ses missions, et le projet visionnaire qui l’a fait émerger dans les eaux de la Méditerranée.



JEUDI 23 OCTOBRE À 17H

> Salle de conférence

Les métiers du SAGA vivre et travailler sous la mer

Conçu pour de longs séjours en immersion, le sous-marin exigeait organisation et polyvalence. Ingénieurs, plongeurs, techniciens et scientifiques formaient une véritable communauté sous-marine. Par Roger Ouzenane, Muriel Sivazlian et Paul Marco. .

Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Discover the SAGA, one of the largest civilian submarines ever built.

German :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise mit der SAGA, einem der größten zivilen U-Boote, die je gebaut wurden.

Italiano :

Scoprite il SAGA, uno dei più grandi sottomarini civili mai costruiti.

Espanol :

Descubra el SAGA, uno de los mayores submarinos civiles jamás construidos.

L’événement Le Saga Une aventure humaine Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-03 par Ville de Marseille