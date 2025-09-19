Le Saint Sat fête ses 2 ans ! Saint-Saturnin-de-Lenne
Le Saint Sat fête ses 2 ans ! Saint-Saturnin-de-Lenne vendredi 19 septembre 2025.
Le Saint Sat fête ses 2 ans !
Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron
Tarif : – – EUR
19
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Vendredi 19 septembre, le restaurant Le Saint Sat fête ses 2 ans !
Pour l’occasion, un repas est organisé, animé par Rémy Romieu, suivi d’une soirée avec DJ !
18h ouverture de la buvette (pour l’apéritif planche à partager (charcuterie, farçous, huître)
Plateau repas (19 €) cochon à la broche avec aligot, fromage et clafoutis (service vers 20h30, réservation conseillée) 19 .
Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60 lesaintsat@hotmail.com
English :
On Friday 19 September, Le Saint Sat restaurant celebrates its 2nd birthday!
German :
Am Freitag, den 19. September, feiert das Restaurant Le Saint Sat seinen zweiten Geburtstag!
Italiano :
Venerdì 19 settembre, il ristorante Le Saint Sat festeggia il suo 2° compleanno!
Espanol :
El viernes 19 de septiembre, el restaurante Le Saint Sat celebra su 2º cumpleaños
L’événement Le Saint Sat fête ses 2 ans ! Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)