Le Saint Sat fête ses 2 ans ! Saint-Saturnin-de-Lenne

Le Saint Sat fête ses 2 ans ! Saint-Saturnin-de-Lenne vendredi 19 septembre 2025.

Le Saint Sat fête ses 2 ans !

Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne Aveyron

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Vendredi 19 septembre, le restaurant Le Saint Sat fête ses 2 ans !

Pour l’occasion, un repas est organisé, animé par Rémy Romieu, suivi d’une soirée avec DJ !

18h ouverture de la buvette (pour l’apéritif planche à partager (charcuterie, farçous, huître)

Plateau repas (19 €) cochon à la broche avec aligot, fromage et clafoutis (service vers 20h30, réservation conseillée) 19 .

Avenue de la Gare Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 85 60 lesaintsat@hotmail.com

English :

On Friday 19 September, Le Saint Sat restaurant celebrates its 2nd birthday!

German :

Am Freitag, den 19. September, feiert das Restaurant Le Saint Sat seinen zweiten Geburtstag!

Italiano :

Venerdì 19 settembre, il ristorante Le Saint Sat festeggia il suo 2° compleanno!

Espanol :

El viernes 19 de septiembre, el restaurante Le Saint Sat celebra su 2º cumpleaños

L’événement Le Saint Sat fête ses 2 ans ! Saint-Saturnin-de-Lenne a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)