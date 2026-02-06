Le salon à la ferme Chez Fabienne Vac’ani Prailles-La Couarde
Le salon à la ferme Chez Fabienne Vac’ani Prailles-La Couarde samedi 14 février 2026.
Le salon à la ferme Chez Fabienne
Vac’ani 1 lieu dit Goux Prailles-La Couarde Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Le salon à la ferme Chez Fabienne
Le samedi 14 février
à partir de 15h
Tout public
Entrée libre
Chez Fabienne un spectacle à la ferme. ChevalEs raconte comment une fillette qui rêve daller au poney-club va se prendre en pleine figure la violence des adultes, tant envers les chevaux que les jeunes filles. On suit l’évolution de ce personnage dans une succession de scènes tantôt drôles et grinçantes, tantôt poétiques et émouvantes.
Lecture du spectacle en sortie de résidence avec musique et chansons. ChevalEs est un spectacle de la compagnie Walden. Evénement soutenu par la Confédération paysanne. .
Vac’ani 1 lieu dit Goux Prailles-La Couarde 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 30 79 59 79conf@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le salon à la ferme Chez Fabienne
L’événement Le salon à la ferme Chez Fabienne Prailles-La Couarde a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Pays Mellois