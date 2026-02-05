Le salon à la ferme marché paysan Saint-Pierre-Bois
Le salon à la ferme marché paysan Saint-Pierre-Bois dimanche 1 mars 2026.
Le salon à la ferme marché paysan
100 route Romaine Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Dimanche 2026-03-01 10:00:00
fin : 2026-03-01 17:00:00
2026-03-01
Au programme de cette journée découverte des animaux, marché paysan, village des associations, buvette et restauration paysanne. Journée animée par le duo folk La Voivrelle . .
100 route Romaine Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 45 12 62 vlauler@yahoo.fr
