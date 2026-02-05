Le salon à la ferme marché paysan Saint-Pierre-Bois

Le salon à la ferme marché paysan

100 route Romaine Saint-Pierre-Bois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 10:00:00

fin : 2026-03-01 17:00:00

Date(s) :

2026-03-01

Au programme de cette journée découverte des animaux, marché paysan, village des associations, buvette et restauration paysanne. Journée animée par le duo folk La Voivrelle . .

100 route Romaine Saint-Pierre-Bois 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 45 12 62 vlauler@yahoo.fr

