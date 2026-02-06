Le salon a la ferme Ferme de Sinsac Nanthiat
Le salon a la ferme Ferme de Sinsac Nanthiat samedi 21 février 2026.
Le salon a la ferme
Ferme de Sinsac 4069 route du meunier Nanthiat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-02-21
Pendant le Salon de l’Agriculture de Paris, vivez une immersion authentique à la ferme
Plutôt que le artificiel, nous vous ouvrons nos portes pour une journée de découvertes, de partage et de gourmandise.
Entrée solidaire à 1€ pour nous soutenir (nous vous accueillons toute la journée ).
Ateliers gratuits et ateliers participatifs sur inscription.
Au programme
Visites guidées de la ferme et découverte de l’agro-écologie
Ateliers autour du levain, des semis de printemps et de la cuisine paysanne
Activités enfants ramassage des œufs, jeux, pâte à crêpes
Repas paysan le midi et goûter fermier l’après-midi
Temps d’échange sur la paysannerie et le consommer local
Exposition photo “Nos abeilles et nous”
Vente des produits de la ferme œufs, pain au levain, légumes et douceurs (CB acceptée)
Une journée conviviale pour petits et grands, au cœur du vivant. .
Ferme de Sinsac 4069 route du meunier Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 36 15 38
English : Le salon a la ferme
During the Paris Salon de l?Agriculture, experience an authentic farm experience?
Instead of the artificial, we open our doors to you for a day of discovery, sharing and enjoyment.
? 1? admission to support us (we welcome you all day?).
L’événement Le salon a la ferme Nanthiat a été mis à jour le 2026-02-03 par Isle-Auvézère