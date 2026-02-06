Le salon a la ferme Ferme de Sinsac Nanthiat

Le salon a la ferme

Ferme de Sinsac 4069 route du meunier Nanthiat Dordogne

2026-02-21

2026-03-01

2026-02-21

Pendant le Salon de l’Agriculture de Paris, vivez une immersion authentique à la ferme

Plutôt que le artificiel, nous vous ouvrons nos portes pour une journée de découvertes, de partage et de gourmandise.

Entrée solidaire à 1€ pour nous soutenir (nous vous accueillons toute la journée ).

Ateliers gratuits et ateliers participatifs sur inscription.

Au programme

Visites guidées de la ferme et découverte de l’agro-écologie

Ateliers autour du levain, des semis de printemps et de la cuisine paysanne

Activités enfants ramassage des œufs, jeux, pâte à crêpes

Repas paysan le midi et goûter fermier l’après-midi

Temps d’échange sur la paysannerie et le consommer local

Exposition photo “Nos abeilles et nous”

Vente des produits de la ferme œufs, pain au levain, légumes et douceurs (CB acceptée)

Une journée conviviale pour petits et grands, au cœur du vivant. .

Ferme de Sinsac 4069 route du meunier Nanthiat 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 36 15 38

English : Le salon a la ferme

During the Paris Salon de l'Agriculture, experience an authentic farm experience

Instead of the artificial, we open our doors to you for a day of discovery, sharing and enjoyment.

1€ admission to support us (we welcome you all day).

