Le salon Antiqua Centre Culturel de la Mouniaude Châtel-Guyon
Le salon Antiqua Centre Culturel de la Mouniaude Châtel-Guyon vendredi 1 mai 2026.
Châtel-Guyon
Le salon Antiqua
Centre Culturel de la Mouniaude 26 Avenue de l’Europe Châtel-Guyon Puy-de-Dôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Avis aux amateurs de mobilier ancien, bijoux, tapisserie, décoration la 45e édition du Salon des Antiquaires et Arts du XXe siècle Antiqua revient du vendredi 1er au dimanche 3 mai 2026.
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Centre Culturel de la Mouniaude 26 Avenue de l’Europe Châtel-Guyon 63140 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 45 95 52 36
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English :
Calling all lovers of antique furniture, jewelry, tapestries and home decor: the 45th edition of the Antiquaires et Arts du XXe siècle Antiqua fair returns from Friday May 1 to Sunday May 3, 2026.
L’événement Le salon Antiqua Châtel-Guyon a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Terra Volcana, les Pays de Volvic
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