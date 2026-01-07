Le salon de la dégustation auboise

Chemin du stade Lacaille La Rivière-de-Corps Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-08

.

Chemin du stade Lacaille La Rivière-de-Corps 10440 Aube Grand Est contact@lelabeldespros.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Le salon de la dégustation auboise La Rivière-de-Corps a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne