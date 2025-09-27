Le Salon de la gastronomie et de l’artisanat Villers-Saint-Paul

Le Salon de la gastronomie et de l’artisanat, organisé par le comité des fêtes de Villers-Saint-Paul, se tiendra le samedi 27 septembre de 14h à 19h et le dimanche 28 septembre de 10h à 18h à la salle George Brassens. Cet événement annuel rassemble une quarantaine d’exposants et offre de nombreuses animations.

Pendant deux jours, le public pourra découvrir divers métiers d’art et partir à la recherche de créations originales en prévision des festivités à venir. Le Salon, dynamique et contemporain, a vu sa réputation croître d’année en année et est devenu un rendez-vous incontournable, notamment en raison de la qualité des exposants et de l’engagement constant des organisateurs à satisfaire les besoins, les envies et les goûts de chacun.

Rue Aristide Briand Villers-Saint-Paul 60870 Oise Hauts-de-France +33 6 19 81 09 73

English :

The Salon de la Gastronomie et de l’Artisanat, organized by the Comité des Fêtes de Villers-Saint-Paul, will be held on Saturday September 27 from 2pm to 7pm and Sunday September 28 from 10am to 6pm at the Salle George Brassens. Around 40 exhibitors. Free admission.

Information from the Comité des Fêtes.

German :

Die vom Festkomitee von Villers-Saint-Paul organisierte Gastronomie- und Handwerksmesse findet am Samstag, dem 27. September, von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag, dem 28. September, von 10 bis 18 Uhr in der George-Brassens-Halle statt. Etwa 40 Aussteller sind vertreten. Der Eintritt ist frei.

Auskünfte beim Comité des Fêtes.

Italiano :

La Fiera della gastronomia e dell’artigianato, organizzata dal Comitato del Festival di Villers-Saint-Paul, si terrà sabato 27 settembre dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 28 settembre dalle 10.00 alle 18.00 presso la Salle George Brassens. Circa 40 espositori. Ingresso libero.

Informazioni presso il Comité des Fêtes.

Espanol :

La Feria de Gastronomía y Artesanía, organizada por el Comité de Fiestas de Villers-Saint-Paul, se celebrará el sábado 27 de septiembre de 14:00 a 19:00 horas y el domingo 28 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas en la Sala George Brassens. Unos 40 expositores. Entrada gratuita.

Información en el Comité de Fiestas.

L’événement Le Salon de la gastronomie et de l’artisanat Villers-Saint-Paul a été mis à jour le 2025-08-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Creil Sud Oise