Le salon de l’agriculture s’invite à la médiathèque Lessay
Le salon de l’agriculture s’invite à la médiathèque Lessay samedi 21 février 2026.
3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche
Début : 2026-02-21 10:00:00
fin : 2026-02-21 17:00:00
2026-02-21
Au programme de la deuxième édition du Salon de l’agriculture s’invite à la médiathèque ateliers, rencontres, jeux, lectures, coloriages, câlinothérapie, biberonnage. .
3 rue d’Ennigerloh Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr
