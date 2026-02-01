Le salon de l’agriculture s’invite à la médiathèque Lessay

Le salon de l’agriculture s’invite à la médiathèque

3 rue d’Ennigerloh Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Au programme de la deuxième édition du Salon de l’agriculture s’invite à la médiathèque ateliers, rencontres, jeux, lectures, coloriages, câlinothérapie, biberonnage. .

+33 2 33 07 70 32 mediatheque@lessay.fr

