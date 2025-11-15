LE SALON DE L’ART ET DE L’ARTISANAT Saint-Féliu-d’Avall

LE SALON DE L’ART ET DE L’ARTISANAT

Place de France Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-16

2025-11-15

Bientôt les fêtes ! Trouvez l’objet rare, le cadeau unique au Grand salon de l’Art et de l’Artisanat à Saint Féliu d’Avall.

Place de France Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 72 01 46 32

English :

The holidays are just around the corner! Find that rare object or unique gift at the Grand Salon de l?Art et de l?Artisanat in Saint Féliu d?Avall.

German :

Bald sind die Feiertage da! Finden Sie das seltene Objekt, das einzigartige Geschenk auf der großen Kunst- und Handwerksmesse in Saint Féliu d’Avall.

Italiano :

La stagione delle feste è alle porte! Trovate l’oggetto raro o il regalo unico al Grand Salon de l’Art et de l’Artisanat di Saint Féliu d’Avall.

Espanol :

Las fiestas están a la vuelta de la esquina Encuentre ese objeto raro o ese regalo único en el Grand Salon de l’Art et de l’Artisanat de Saint Féliu d’Avall.

