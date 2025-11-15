LE SALON DE L’ART ET DE L’ARTISANAT Saint-Féliu-d’Avall
LE SALON DE L’ART ET DE L’ARTISANAT Saint-Féliu-d’Avall samedi 15 novembre 2025.
LE SALON DE L’ART ET DE L’ARTISANAT
Place de France Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-16
Date(s) :
2025-11-15
Bientôt les fêtes ! Trouvez l’objet rare, le cadeau unique au Grand salon de l’Art et de l’Artisanat à Saint Féliu d’Avall.
.
Place de France Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 72 01 46 32
English :
The holidays are just around the corner! Find that rare object or unique gift at the Grand Salon de l?Art et de l?Artisanat in Saint Féliu d?Avall.
German :
Bald sind die Feiertage da! Finden Sie das seltene Objekt, das einzigartige Geschenk auf der großen Kunst- und Handwerksmesse in Saint Féliu d’Avall.
Italiano :
La stagione delle feste è alle porte! Trovate l’oggetto raro o il regalo unico al Grand Salon de l’Art et de l’Artisanat di Saint Féliu d’Avall.
Espanol :
Las fiestas están a la vuelta de la esquina Encuentre ese objeto raro o ese regalo único en el Grand Salon de l’Art et de l’Artisanat de Saint Féliu d’Avall.
L’événement LE SALON DE L’ART ET DE L’ARTISANAT Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2025-11-06 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME