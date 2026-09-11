Le salon de l’Auto TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Le salon de l’Auto

TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Bienvenue à ces trois journées entièrement dédiées à l’univers automobile !

Constructeurs, concessionnaires et professionnels de la mobilité vous présenteront les dernières nouveautés, les nouveaux modèles, les véhicules électriques et hybrides ainsi que de nombreuses offres exclusives.

Que vous souhaitiez acheter, comparer ou simplement découvrir les dernières tendances du marché, le Salon de l’Auto est le rendez-vous incontournable de l’automne.

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TARBES Bd du Président Kennedy Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Welcome to these three days entirely dedicated to the automotive world!

Automakers, dealerships, and mobility professionals will showcase the latest innovations, new models, electric and hybrid vehicles, as well as numerous exclusive offers.

Whether you’re looking to buy, compare, or simply discover the latest market trends, the Auto Show is the must-attend event of the fall.

L’événement Le salon de l’Auto Tarbes a été mis à jour le 2026-09-11 par OT de Tarbes|CDT65