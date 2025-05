Le Salon de l’Automobile by Jeannin – Troyes, 14 juin 2025 07:00, Troyes.

Venez découvrir 10 marques automobiles réunies au même endroit et profitez d’un large choix de véhicules neufs et d’occasion, pour particuliers et professionnels. À l’occasion des Portes Ouvertes, bénéficiez d’offres exclusives tout le week-end !



Au programme

> Offres exclusives sur une sélection de véhicules

> Surprises et animations pour toute la famille

> Une ambiance conviviale pour vivre pleinement votre passion automobile



Restauration sur place.



Que vous soyez passionné d’automobile ou simplement curieux, cet événement est l’occasion rêvée de faire de bonnes affaires et de passer un moment agréable !



Entrée gratuite Venez nombreux-ses ! .

