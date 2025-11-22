Le Salon de l’enseignement supérieur à Niort L’Acclameur Niort

Le Salon de l’enseignement supérieur à Niort

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Le Salon de l’enseignement supérieur de Niort ouvrira ses portes pour sa 12e édition le samedi 22 novembre 2025 à l’Acclameur ! Véritable lieu d’échanges et de découvertes, cet événement majeur du paysage éducatif organisé par Niort Agglo et l’Etudiant et en partenariat avec l’Académie de Poitiers, la région Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Niort, l’Université de Poitiers, la CCI Deux-Sèvres, la MAIF Niort. Partageant la mission commune d’accompagner les jeunes vers une orientation réussie, nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien pour partager cet événement auprès des jeunes et de leur famille.

Consacré à l’éducation et à l’orientation, notre salon constitue un lieu riche en opportunités, visant à accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur en leur offrant des conseils d’orientation pertinents. .

L’Acclameur 50 Rue Charles Darwin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 000000000 promosalons@letudiant.fr

English : Le Salon de l’enseignement supérieur à Niort

German : Le Salon de l’enseignement supérieur à Niort

Italiano :

Espanol : Le Salon de l’enseignement supérieur à Niort

L’événement Le Salon de l’enseignement supérieur à Niort Niort a été mis à jour le 2025-10-10 par ADT 79