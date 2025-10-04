Le Salon de l’Etudiant à Vannes Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard Vannes

Le Salon de l’Etudiant à Vannes Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard Vannes samedi 4 octobre 2025.

Le Salon de l’Etudiant à Vannes

Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard Le Chorus Vannes Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Le Salon de l’Etudiant à Vannes ouvrira ses portes pour sa 10ème édition le samedi 4 octobre 2025 au Chorus ! Véritable lieu d’échanges et de découvertes, cet événement important du paysage éducatif est organisé en partenariat avec la Ville de Vannes, Vannes Agglomération et l’Université Bretagne Sud, et sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Partageant la mission commune d’accompagner les jeunes vers une orientation réussie, nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien pour partager cet événement auprès des jeunes et de leur famille.

Consacré à l’éducation et à l’orientation, notre salon constitue un lieu riche en opportunités, visant à accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur en leur offrant des conseils d’orientation pertinents ainsi que des informations claires et précises sur Parcoursup.

Au fil des conférences, ateliers et échanges sur les stands d’information, les visiteurs auront l’opportunité de découvrir une large variété de formations, de mieux comprendre les conditions d’admission, de s’informer sur les débouchés professionnels et de dialoguer avec des experts passionnés. Un moment important pour mieux décrypter Parcoursup et explorer toute la richesse des filières, des écoles et des universités. .

Parc du Golfe, 8 Rue Daniel Gilard Le Chorus Vannes 56000 Morbihan Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le Salon de l’Etudiant à Vannes Vannes a été mis à jour le 2025-08-20 par ADT 56