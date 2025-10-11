Le Salon de l’Etudiant Zénith Pau Pyrénées Pau

Zénith Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Le Salon de l’Etudiant à Pau ouvrira ses portes pour sa 10ème édition le samedi 11 octobre 2025 au Zénith Pau Pyrénées ! Véritable lieu d’échanges et de découvertes, cet événement important du paysage éducatif est organisé en partenariat avec l’Académie de Bordeaux, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et la Communauté d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Partageant la mission commune d’accompagner les jeunes vers une orientation réussie, nous serions heureux de pouvoir compter sur votre soutien pour partager cet événement auprès des jeunes et de leur famille.

Consacré à l’éducation et à l’orientation, notre salon constitue un lieu riche en opportunités, visant à accompagner les jeunes dans la construction d’un avenir prometteur en leur offrant des conseils d’orientation pertinents ainsi que des informations claires et précises sur Parcoursup. .

Zénith Pau Pyrénées Rue Suzanne Bacarisse Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 83 99 96 42 promosalons@letudiant.fr

