Le salon de Madeleine

13 Rue de Neuvy Conlie Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Causerie musicale librement inspirée des premiers salons littéraires français. Le spectacle Le Salon de Madeleine est une création récente de la compagnie Théâtre Tout Terrain, imaginée par Frédérique Poslaniec avec la participation de Françoise Le Borgne (Viole de Gambe).

Le Salon de Madeleine est un spectacle musical de la compagnie Théâtre Tout Terrain qui recrée l’esprit des salons littéraires du XVIIe siècle. Il met en scène des textes, des chants et de la musique, notamment jouée à la viole de gambe, pour évoquer l’époque de femmes comme Madeleine de Scudéry. La pièce se veut une invitation ludique et accessible, mêlant théâtre, musique et histoire.

Le samedi 22 novembre 2025 à 18h30 à la médiathèque de Conlie

Gratuit .

13 Rue de Neuvy Conlie 72240 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 29 34 05

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Le salon de Madeleine Conlie a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Sillé-Le-Guillaume