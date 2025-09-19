Le Salon de Manon Salon-de-Provence

Le Salon de Manon Salon-de-Provence vendredi 19 septembre 2025.

Le Salon de Manon

Vendredi 19 septembre 2025 de 18h à 22h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-19 18:00:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

2025-09-19

Ce grand marché nocturne en plein air est consacré à la nature et au bien-être. Des producteurs locaux, des créateurs, des artisans, plus de 50 exposants respectueux de la nature et des Hommes vous attendent sur la place Morgan.

Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 93 82 17 contact@lesalondemanon.com

English :

This large-scale open-air night market is dedicated to nature and well-being. Local producers, creators, craftsmen and over 50 exhibitors who respect nature and people await you on Place Morgan.

German :

Dieser große Nachtmarkt unter freiem Himmel ist der Natur und dem Wohlbefinden gewidmet. Lokale Produzenten, Designer, Kunsthandwerker und mehr als 50 Aussteller, die die Natur und die Menschen respektieren, erwarten Sie auf dem Place Morgan.

Italiano :

Questo grande mercato notturno all’aperto è dedicato alla natura e al benessere. Produttori locali, designer, artigiani e più di 50 espositori che rispettano la natura e le persone vi aspettano in Place Morgan.

Espanol :

Este gran mercado nocturno al aire libre está dedicado a la naturaleza y el bienestar. Productores locales, diseñadores, artesanos y más de 50 expositores respetuosos con la naturaleza y las personas le esperan en la Place Morgan.

L’événement Le Salon de Manon Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence