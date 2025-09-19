Le salon de musique guitares romantiques Dambach-la-Ville

Le salon de musique guitares romantiques Dambach-la-Ville vendredi 19 septembre 2025.

Le salon de musique guitares romantiques

5 rue des Ours Dambach-la-Ville Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-20 22:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Le public pourra découvrir un son rare, délicat et profond, dans un programme qui met en lumière la musique du XIXème siècle, ou` la guitare était très en vogue dans les salons a` Paris, Vienne et Londres.

Marie Sans et Alice Letort, animées par une même passion pour la musique de chambre, sont tombées sous le charme de la guitare romantique, instrument du XIXe siècle. Elles ont exploré ensemble le répertoire de duo.

Marie et Alice explorent aussi un répertoire de l’époque baroque au travers de leurs transcriptions.

Elles choisissent des œuvres variées, tantôt légères, tantôt rêveuses, pétillantes, théâtrales, qui touchent les mélomanes ainsi qu’un plus large public.

C’est dans l’esprit des concerts de salon du XIXème siècle que La Grange Passion accueille ces lauréates du premier Prix du Concours International Ligita 2023. On y découvrira les couleurs sonores multiples des guitares dans le dialogue et la complicité´ artistique des deux musiciennes. .

5 rue des Ours Dambach-la-Ville 67650 Bas-Rhin Grand Est +33 6 30 57 89 11 lagrangepassion@mailo.com

English :

Audiences will discover a rare, delicate and profound sound, in a program that highlights the music of the 19th century, when the guitar was very much in vogue in the salons of Paris, Vienna and London.

German :

Das Publikum kann einen seltenen, zarten und tiefen Klang in einem Programm entdecken, das die Musik des 19. Jahrhunderts beleuchtet, in dem die Gitarre in den Salons in Paris, Wien und London sehr beliebt war.

Italiano :

Il pubblico scoprirà un suono raro, delicato e profondo, in un programma che mette in risalto la musica del XIX secolo, quando la chitarra era molto in voga nei salotti di Parigi, Vienna e Londra.

Espanol :

El público descubrirá un sonido raro, delicado y profundo, en un programa que pone de relieve la música del siglo XIX, cuando la guitarra estaba muy de moda en los salones de París, Viena y Londres.

