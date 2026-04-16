Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Salle des fêtes la Grange Oherville
Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Salle des fêtes la Grange Oherville vendredi 1 mai 2026.
Oherville
Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture
Salle des fêtes la Grange 35 Route des Fonds Oherville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
À Oherville, aura lieu du 1er au 3 mai 2026, le Salon de Printemps Peinture et Sculpture.
Le public pourra désigner son “Coup de Coeur” pour une oeuvre (thème libre).
26 artistes exposeront de 10h00 à 18h00, à la Salle La Grange. .
Salle des fêtes la Grange 35 Route des Fonds Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie animart76@orange.fr
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English : Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture
L’événement Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Oherville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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