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Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Salle des fêtes la Grange Oherville

Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Salle des fêtes la Grange Oherville vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes la Grange

Adresse : 35 Route des Fonds

Ville : 76560 Oherville

Département : Seine-Maritime

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Oherville

Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture

Salle des fêtes la Grange 35 Route des Fonds Oherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 10:00:00
fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :
2026-05-01

À Oherville, aura lieu du 1er au 3 mai 2026, le Salon de Printemps Peinture et Sculpture.
Le public pourra désigner son “Coup de Coeur” pour une oeuvre (thème libre).
26 artistes exposeront de 10h00 à 18h00, à la Salle La Grange.   .

Salle des fêtes la Grange 35 Route des Fonds Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie   animart76@orange.fr

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English : Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture

L’événement Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Oherville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre

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