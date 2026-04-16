Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Salle des fêtes la Grange Oherville

Oherville

Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture

Salle des fêtes la Grange 35 Route des Fonds Oherville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 10:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

À Oherville, aura lieu du 1er au 3 mai 2026, le Salon de Printemps Peinture et Sculpture.

Le public pourra désigner son “Coup de Coeur” pour une oeuvre (thème libre).

26 artistes exposeront de 10h00 à 18h00, à la Salle La Grange. .

Salle des fêtes la Grange 35 Route des Fonds Oherville 76560 Seine-Maritime Normandie animart76@orange.fr

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English : Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture

L’événement Le Salon de Printemps Peinture et Sculpture Oherville a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre