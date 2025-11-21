Le Salon des Arts de La Brède Gymnase du Centre Bourg La Brède

Le Salon des Arts de La Brède

Gymnase du Centre Bourg 5 Avenue Edouard Capdeville La Brède Gironde

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Le Salon des Arts de La Brède, c’est 50 artistes et artisans réunis pour partager leur passion.

Peintures, sculptures, photographies, céramiques, décorations, bijoux… un week-end d’échanges et de découvertes à La Brède ! .

Gymnase du Centre Bourg 5 Avenue Edouard Capdeville La Brède 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 97 18 58 communication@labrede-montesquieu.com

