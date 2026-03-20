Le salon des créateurs

Salle polyvalente Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Le salon du printemps: créateurs et revendeurs seront présents.

De nombreuses idées cadeaux. Gourmandises, bien-être, santé, mode, couture, maison, déco, etc.

Présence samedi: food-truck Capitaine Burger et Le Gabarot et ses crêpes

Dimanche: food Truck Thaï Garden et les Gourmandises de Marine

Brasserie Canhopée sur les 2 jours

Contact: Patricia Baudoux au 06 72 90 55 14 .

Salle polyvalente Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 90 55 14

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English : Le salon des créateurs

L’événement Le salon des créateurs Voutezac a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme