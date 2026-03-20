Le salon des créateurs Voutezac
Le salon des créateurs Voutezac samedi 11 avril 2026.
Le salon des créateurs
Salle polyvalente Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Le salon du printemps: créateurs et revendeurs seront présents.
De nombreuses idées cadeaux. Gourmandises, bien-être, santé, mode, couture, maison, déco, etc.
Présence samedi: food-truck Capitaine Burger et Le Gabarot et ses crêpes
Dimanche: food Truck Thaï Garden et les Gourmandises de Marine
Brasserie Canhopée sur les 2 jours
Contact: Patricia Baudoux au 06 72 90 55 14 .
Salle polyvalente Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 90 55 14
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English : Le salon des créateurs
L’événement Le salon des créateurs Voutezac a été mis à jour le 2026-03-16 par Brive Tourisme