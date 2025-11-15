Le salon des santonniers Place de la République Arles

Du 15/11/2025 au 11/01/2026 tous les jours de 10h à 18h.

sauf les 1er janvier et 25 décembre. Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Le Salon International des Santonniers a été créé en 1958 par les artisans-artistes santonniers dont le président était Marcel Carbonel, et l’illustre conservateur des musées d’Arles J.M Rouquette. Il est un rendez-vous incontournable des fêtes de Noël.

Le Salon International des Santonniers d’Arles a été créé en 1958 par les artisans-artistes santonniers dont le président était Monsieur Marcel Carbonel, et l’illustre conservateur des musées de la ville d’Arles Jean Maurice Rouquette.



Ainsi depuis plus de 60 ans, Arles met à l’honneur le métier de santonnier et cet art populaire emblématique.



En 2025, c’est la ville d’Aoste en Italie qui sera l’invitée d’honneur. . .



Messe des santonniers à Saint Trophime Le dimanche qui clôture le salon à 11h .

Place de la République Chapelle Sainte Anne Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 48 80 santonniers.arles@orange.fr

English :

The Salon International des Santonniers was created in 1958 by santon craftsmen and artists, whose president was Marcel Carbonel, and the illustrious curator of Arles museums, J.M. Rouquette. It’s a not-to-be-missed event during the Christmas season.

German :

Der Salon International des Santonniers wurde 1958 von den Handwerkern und Künstlern der Santonniers gegründet, deren Präsident Marcel Carbonel und der berühmte Konservator der Museen von Arles, J.M. Rouquette, waren. Er ist ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit.

Italiano :

Il Salon International des Santonniers è stato creato nel 1958 da artigiani e artisti di Santon, il cui presidente era Marcel Carbonel, e dall’illustre curatore dei musei di Arles, J.M. Rouquette. È una parte essenziale delle festività natalizie.

Espanol :

El Salón Internacional de Santonniers fue creado en 1958 por artesanos y artistas santoneses, cuyo presidente era Marcel Carbonel, y el ilustre conservador de los museos de Arles, J.M. Rouquette. Es un acontecimiento esencial de las fiestas navideñas.

