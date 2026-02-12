Le salon des usages numériques Vitré

Le salon des usages numériques

6 Rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

9ᵉ édition de Tech Inn’Vitré, du 13 au 15 février 2026 au Centre culturel de Vitré.

Gratuit et ouvert à tous, cet événement s’impose comme un lieu incontournable de découverte et d’échanges autour du numérique.

L’édition 2026 propose une thématique originale le numérique sans écran. Car les usages numériques ne se limitent pas aux tablettes et aux ordinateurs, Tech Inn’Vitré vous invite à explorer d’autres dimensions objets connectés, interfaces tangibles, fabrication numérique, réalité augmentée et bien plus encore.

Au fil des trois jours, petits et grands pourront participer à des ateliers adaptés à tous les niveaux, assister à des conférences inspirantes et découvrir une grande variété de stands interactifs. L’occasion idéale pour expérimenter, manipuler, tester et comprendre les technologies d’aujourd’hui et de demain.

Programme détaillé sur https://techinn.vitrecommunaute.bzh/ .

