Le Salon du bien-être rue des Molletons Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire

Le Salon du bien-être

rue des Molletons SJ Agencement Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Le Salon du bien-être est de retour !!!

Organisé par le Soin de Sophie avec des ateliers, des conférences et un jeu concours.

Pour vous chouchouter, un weekend entièrement dédié à l’harmonie du corps, de l’esprit et de l’âme .

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rue des Molletons SJ Agencement Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 50 49 11 lesoindesophie@gmail.com

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English :

The Salon du bien-être is back!!!

Organized by le Soin de Sophie, with workshops, conferences and a competition.

To pamper yourself, a weekend entirely dedicated to the harmony of body, mind and soul .

L’événement Le Salon du bien-être Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron