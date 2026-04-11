Le Salon du bien-être rue des Molletons Monistrol-sur-Loire
Le Salon du bien-être rue des Molletons Monistrol-sur-Loire samedi 25 avril 2026.
Monistrol-sur-Loire
Le Salon du bien-être
rue des Molletons SJ Agencement Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-25
Le Salon du bien-être est de retour !!!
Organisé par le Soin de Sophie avec des ateliers, des conférences et un jeu concours.
Pour vous chouchouter, un weekend entièrement dédié à l’harmonie du corps, de l’esprit et de l’âme .
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rue des Molletons SJ Agencement Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 50 49 11 lesoindesophie@gmail.com
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English :
The Salon du bien-être is back!!!
Organized by le Soin de Sophie, with workshops, conferences and a competition.
To pamper yourself, a weekend entirely dedicated to the harmony of body, mind and soul .
L’événement Le Salon du bien-être Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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