Le Salon du livre de Péronne

4 Avenue de la République Péronne Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

2026-03-28

Auteurs en dédicaces, marchands et artisans, animations la Bibliothèque de Péronne, accompagnée par le réseau Centaurée et la ville de Péronne, vous invitent à participer à deux journées pour toute la famille, dans une ambiance conviviale autour du livre.

Le programme complet, ainsi que les réservations pour les animations, seront disponibles dès que possible. Soyez attentifs à la communication de la bibliothèque !

4 Avenue de la République Péronne 80200 Somme Hauts-de-France +33 3 22 73 31 09 bibliotheque@ville-peronne.fr

Authors at book signings, vendors and craftsmen, entertainment: the Bibliothèque de Péronne, together with the Centaurée network and the town of Péronne, invite you to take part in two days of book-related fun for the whole family.

The full program and reservations for the events will be available as soon as possible. Stay tuned for further information from the library!

L’événement Le Salon du livre de Péronne Péronne a été mis à jour le 2024-03-22 par OT HAUTE SOMME PERONNE