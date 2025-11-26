Le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis Paris Est Montreuil Montreuil

L’Art vu par les autres artistes

Le thème de cette nouvelle édition inspire les artistes et permet à chacun·e de livrer sa version, son point de vue sur l’empathie. Découvrez ici comment ils s’emparent de l’Art de l’autre :

-> Variations sur l’Art de l’autre, par Timothée de Fombelle et Marguerite Abouet

-> L’Art de l’autre, vu par Béatrice Fontanel

-> L’Art de l’autre, vu par Baptiste Beaulieu

-> L’Art de l’autre, vu par Clémentine Beauvais

-> L’Art de l’autre, vue par Vincent Villeminot

Ouverture sur le monde

Chaque année, le Salon se veut un carrefour de la création et de l’édition du monde entier. En favorisant les échanges, les résidences et les collaborations grâce notamment aux partenariats qu’il tisse, il fait dialoguer les cultures tout en mettant en lumière la vitalité de la création jeunesse française contemporaine.

Le Salon s’ouvre plus que jamais aux imaginaires venus d’ailleurs : D’abord avec l’Afrique, qui sera représentée dans un espace collectif réunissant des éditeurs du Bénin, du Cameroun, de Côte d’Ivoire et de Guinée : Akoma Mba Éditions, Bénin BD, Classiques Ivoiriens, Éburnie et Gandall Éditions.

La Suisse réunira dans un stand collectif, soutenu par Pro Helvetia, les maisons d’édition Antipodes, Askip, Éditions du Croche-Patte, Helvetiq, Les Éditions Visibles et La Petite Chaise, aux côtés de La Joie de lire.

À cela s’ajoutent Le Québec avec La Pastèque, la Pologne avec Format, la Belgique avec la librairie Wallonie-Bruxelles et son opération Lisez-vous le belge ? et Philéas, le Japon avec Nijino Ehonya, l’Italie avec Passepartout et Matita, le Maroc avec Marsam…

Enfin, la Corée sera à l’honneur, avec le Wow Book Festival, le Centre culturel coréen en France et KIBBY (IBBY Corée).

Au-delà des frontières, de Séoul à Montreuil

Après la tenue, du 17 au 19 octobre dernier, de la 21ᵉ édition du Seoul Wow Book Festival * dont le Salon est partenaire, place aux prochaines réjouissances sur le Salon.

Afin de commémorer le 140e anniversaire de la relation diplomatique entre la France et la Corée du Sud, le Salon présente un programme riche de la scène coréenne pour la jeunesse, en partenariat avec le Centre Culturel Coréen et KBBY (IBBY Corée). Y seront présent·es :

Min-Seok Ha, auteur des bandes dessinées, Détective Kahn, publiées aux éditions Misma.

Hye Eun Kim, autrice de Le Crayon, paru chez Cotcotcot éditions. L’autrice a d’ailleurs été sollicitée par le Wow Culture Lab pour mener avec le créateur Marc Majewski un projet d’écriture en commun… l’occasion de renforcer les liens entre nos deux pays.

Soyung Lee, autrice de Ce n’est pas grave, petit crapaud, Courage petite taupe, aux éditions des Éléphants, Quand arrive l’hiver, à L’Élan vert, Ici, ensemble et maintenant, aux éditions Thierry Magnier.

Seoha Lim, autrice de Un instant sur la Terre, La Partie, Le Goût du temps, Éditions d’Eux, Ma ville inconnue et La Bibliothèque dans la forêt, chez Maison Eliza.

IBBY-Corée, acteur majeur de la promotion de la littérature jeunesse à l’échelle internationale, s’associe à l’événement pour convier également :

Gee-Eun Lee, autrice-illustratrice, avec Un fruit rouge, Rue du Monde ; Le Tigre et le Pissenlit, Cambourakis ; Chamalloux, Les Fourmis Rouges. Elle sera l’une des artistes exposées à Montreuil.

Minu Kim, auteur de L’Escargot Le Nid d’hirondellesCapitaine de l’espace publiés à l’école des loisirs.

Opération Solidarité

Toute l’année, le Salon déploie, avec ses partenaires, de nombreuses actions pour démocratiser l’accès au livre et à la lecture en Seine-Saint-Denis :

avec le Département autour de dispositifs de médiation pour tous les publics, notamment les plus éloignés du livre et de la lecture ;

avec la Préfecture de Seine-Saint-Denis pour les jeunes et les familles ;

avec la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour offrir des Boîtes à magie littéraire à 3 500 familles, accueillir au Salon de nombreux jeunes avec les structures sociales agréées au titre du Contrat local d’accompagnement et proposer aux familles un espace de lecture au Salon, La Magic Zone.

Et à l’échelle nationale, avec le dispositif Des livres à soi soutenu par le ministère de la Culture.

En 2025, le Salon s’associe également avec la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS) pour renforcer les passerelles entre le monde du livre et celui de la solidarité.

Pour Nathalie Latour, Directrice Générale de la FAS : « La lecture, c’est une compréhension et une ouverture vers le monde, c’est le partage des émotions, c’est l’évasion. La Fédération des acteurs de la solidarité réunit 915 associations et 2 800 structures qui mènent des milliers d’actions sur tout le territoire, en métropole comme en Outre-mer. Ensemble, faisons vivre la culture là où elle est la plus nécessaire : au plus près des personnes. »

Opération Solidarité 2025

Cette opération, en partenariat avec la Fédération des acteurs de la solidarité, permet d’offrir au Salon des Chèques Lire à des groupes d’enfants et de jeunes accompagnés par des structures de lutte contre la précarité et les exclusions, ou des structures médico-sociales, afin qu’ils puissent choisir des livres au Salon.

Cette belle initiative est rendue possible par le soutien des mécènes du Fonds de dotation du Salon et des partenaires du Salon : UpCoop, Cultura, Mediactive Events Solution, Essentials, Leni, McDonald’s France.

Les structures de solidarité (CHRS, CHU, abris maternels, structures accueillant des MNA, MECS, IME, IEM… ) qui souhaitent emmener leurs groupes d’enfants et de jeunes au Salon pour y acquérir des livres grâce à ces chèques lire doivent inscrire leur groupe en mentionnant dans le formulaire »Opération de solidarité ».

400 maisons d’édition venues du monde entier, des milliers d’autrices et d’auteurs, seize salles de programmation, une grande exposition, un riche programme professionnel et un thème fort l’Art de l’autre. Demandez le programme !

Du mercredi 26 novembre 2025 au lundi 01 décembre 2025 :

dimanche

de 10h00 à 19h00

samedi

de 09h00 à 20h00

vendredi

de 09h00 à 21h00

lundi, mercredi, jeudi

de 09h00 à 18h00

payant

Le Salon est 100% gratuit pour tous·tes!

Billet obligatoire: les visiteur·euse·s, adultes ou enfants, doivent impérativement être muni·e·s d’un billet à prendre en ligne.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T10:00:00+01:00

fin : 2025-12-01T19:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T09:00:00+02:00_2025-11-26T18:00:00+02:00;2025-11-27T09:00:00+02:00_2025-11-27T18:00:00+02:00;2025-11-28T09:00:00+02:00_2025-11-28T21:00:00+02:00;2025-11-29T09:00:00+02:00_2025-11-29T20:00:00+02:00;2025-11-30T10:00:00+02:00_2025-11-30T19:00:00+02:00;2025-12-01T09:00:00+02:00_2025-12-01T18:00:00+02:00

Paris Est Montreuil 128, rue de Paris 93100 Montreuil

https://slpj.fr/ contact@slpj.fr