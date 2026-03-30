Le salon du livre se dévoile Médiathèque François Mitterrand Saintes
Le salon du livre se dévoile Médiathèque François Mitterrand Saintes mercredi 1 avril 2026.
Le salon du livre se dévoile
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:30:00
fin : 2026-04-01 20:00:00
Date(s) :
2026-04-01
On vous donne rendez-vous en ce jour de poisson d’avril autour d’un temps de convivialité pour vous mettre l’eau à la bouche et découvrir le programme du 3ème salon du livre de la ville organisé par la médiathèque.
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 33 86 c.deveil@ville-saintes.fr
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English :
On this April Fool?s Day, we look forward to meeting you for a convivial moment to whet your appetite and discover the program for the 3rd city book fair organized by the mediatheque.
L’événement Le salon du livre se dévoile Saintes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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