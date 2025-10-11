Le salon du mariage Centre des congrès AGORA Aubagne

Le salon du mariage Centre des congrès AGORA Aubagne samedi 11 octobre 2025.

Le salon du mariage

Samedi 11 octobre 2025 de 10h à 19h.

Dimanche 12 octobre 2025 de 10h à 18h. Centre des congrès AGORA 248 avenue des Paluds Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

2025-10-11 2025-10-12

Le salon du mariage d’Aubagne, c’est plus de 60 exposants qui vous attendent pour vous proposer le plus grand choix !Amoureux

Pour vous accompagner dans l’organisation du plus beau jour de votre vie, les exposants vous feront découvrir, notamment à travers des défilés chorégraphiés, les créations sur mesure ainsi que les nouveautés qu’ils proposent. Vous apprécierez en effet 2 défilés par jour pour peut être choisir votre costume, robe de mariée, tenues de cortège ou encore robes de cocktail.

Cette année, le salon du mariage d’Aubagne se déroulera dans un cadre romantique et chantant, avec son thème « DOLCE VITA » ! » pour un rendu hors du commun !

Restauration sur place. .

Centre des congrès AGORA 248 avenue des Paluds Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

More than 60 exhibitors await you at the Aubagne wedding show to offer you the widest choice!

German :

Auf der Hochzeitsmesse in Aubagne erwarten Sie über 60 Aussteller, die Ihnen eine große Auswahl bieten!

Italiano :

La fiera del matrimonio di Aubagne ha oltre 60 espositori che vi aspettano per offrirvi la più ampia scelta possibile!

Espanol :

La feria de bodas de Aubagne cuenta con más de 60 expositores que le ofrecerán la más amplia selección

L’événement Le salon du mariage Aubagne a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile