Le salon du savoir faire Molsheim

6 rue de la Monnaie Molsheim Bas-Rhin

Plongez au cœur de l’excellence alsacienne à Molsheim ! Découvrez une soixante de métiers d’art et de bouche, un marché du terroir e week-end et un jeu de piste magique pour les enfants.

Véritable vitrine de l’artisanat Alsacien, le salon du Savoir-Faire a été créé en 1979 à l’initiative des Meilleurs Ouvriers de France, vite rejoints par les professionnels des métiers de l’artisanat, métiers d’art alsaciens. Il a trouvé son écrin la salle Hôtel de la Monnaie à Molsheim.

Vous retrouverez , des métiers du bâtiment, métiers d’art, métiers de bouche, décoration reconnues sur la région , 67 métiers représentés en 2025.

Un parcours ludique pour les enfants sous forme de jeu de piste. Un lutin malicieux a perdu les couleurs de certains métiers. Aide-le à les retrouver et gagne un joli cadeau fabriqué par un artisan.

Cette année encore venez admirer les pièces créées pour le concours sur le thème Les couleurs et les artisans . L’artisan ne décore pas le monde — il le transforme. Chaque NUANCE, chaque matière, devient couleur, chaque GESTE devient un écho de passion.

Les deux week-ends un marché des terroirs et du savoir-faire avec des producteurs locaux. .

Plunge into the heart of Alsatian excellence in Molsheim! Discover sixty arts and crafts, a weekend market and a magical treasure hunt for children.

