Le Salon du voyage scientifique et des sciences participatives
Le Salon du voyage scientifique et des sciences participatives vendredi 13 mars 2026.
Terra Scientifica revient pour sa 5 ème édition du 13 au 15 mars 2026 au Cnam à Paris.
Venez découvrir avec eux comment donner du sens à vos prochaines vacances, à vos loisirs !
Partir en famille, en couple, seul ou entre amis, tout est possible pour des expéditions et des aventures 100% nature.
Vos prochaines aventures scientifiques se trouvent ici, en compagnie des acteurs engagés dans un tourisme durable et responsable.
Du vendredi 13 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-13T01:00:00+01:00
fin : 2026-03-16T00:59:59+01:00
Date(s) :
https://www.terra-scientifica.com/ info@terra-scientifica.com https://www.facebook.com/Salon.Terra.Scientifica/ https://www.facebook.com/Salon.Terra.Scientifica/ Au CNAM à Paris Au CNAM à Paris