Le Salon du voyage scientifique et des sciences participatives

Terra Scientifica revient pour sa 5 ème édition du 13 au 15 mars 2026 au Cnam à Paris.

Venez découvrir avec eux comment donner du sens à vos prochaines vacances, à vos loisirs !

Partir en famille, en couple, seul ou entre amis, tout est possible pour des expéditions et des aventures 100% nature.

Vos prochaines aventures scientifiques se trouvent ici, en compagnie des acteurs engagés dans un tourisme durable et responsable.

Du vendredi 13 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

gratuit Tout public.

https://www.terra-scientifica.com/ info@terra-scientifica.com https://www.facebook.com/Salon.Terra.Scientifica/ https://www.facebook.com/Salon.Terra.Scientifica/ Au CNAM à Paris Au CNAM à Paris



