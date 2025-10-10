Le Salon International des Métiers d’Art Liévin

Arena stade Couvert Chem des Manufactures Liévin Pas-de-Calais

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-12

Reconnu désormais comme un rendez-vous incontournable et emblématique de la région Hauts-de-France accueillant plus de 150 exposants.

Le SIMA est pendant 3 jours, pour les professionnels des métiers d’art, une opportunité de promouvoir les savoir-faire du secteur des métiers d’art auprès du plus grand nombre, de présenter la qualité de leurs réalisations et créations, de communiquer, de sensibiliser le jeune public, de commercialiser, vendre leurs produits et rencontrer une clientèle ciblée dans un lieu unique. .

English :

Acknowledged as one of the Hauts-de-France region’s key events, with over 150 exhibitors.

German :

Mittlerweile als unumgängliches und emblematisches Treffen der Region Hauts-de-France anerkannt, das mehr als 150 Aussteller empfängt.

Italiano :

Riconosciuto come un evento chiave nella regione Hauts-de-France, il salone accoglie più di 150 espositori.

Espanol :

Reconocido como un acontecimiento clave en la región de Hauts-de-France, el salón acoge a más de 150 expositores.

