Le salon Lire la nature invite à changer de regard sur le vivant Musée de la Chasse et de la Nature Paris

La Fondation François Sommer ouvre gratuitement les portes du Musée de la Chasse et de la Nature, au cœur du Marais à Paris, et convie le public à deux journées foisonnantes imaginées autour d’un thème central : « Changer de regard ». Une invitation à voir le vivant autrement, à déplacer nos perceptions, à interroger nos certitudes — à apprendre, en somme, à regarder la faune sauvage, la forêt, les insectes, les rivières, les océans, les montagnes, comme si c’était la première fois.

Chercheurs, écrivains et artistes – parmi lesquels Mathieu Belezi, Valentine Goby, Sylvère Petit, Minh Tran Huy, Wendy Delorme, François Schuiten, Nylso… – proposent dans leurs ouvrages des explorations variées de ce thème : observer la nature comme objet d’étude scientifique, découvrir la richesse des jardins urbains, réinterroger l’image des campagnes, ou encore envisager la nature à travers la science-fiction et le regard poétique.

Le lauréat et les auteurs de la sélection du Prix François Sommer 2026, qui distingue chaque année un ouvrage éclairant nos liens avec le vivant seront également présents dans cette programmation.

Enfin, le week-end sera ponctué de spectacles, de performances, de projections de documentaires, d’ateliers d’écriture et d’interventions artistiques, faisant du musée une véritable fabrique d’idées et de sensibilités. La jeunesse, fidèle pilier de Lire la Nature, bénéficiera d’un ensemble d’ateliers créatifs menés par des illustrateurs et illustratrices de renom, ainsi que de visites contées spécialement conçues pour les enfants.

Deux jours pour apprendre à regarder autrement. Deux jours pour renouer avec le monde vivant. Deux jours pour lire, écouter, débattre, s’émerveiller. Lire la Nature affirme une fois encore sa place singulière : un rendez-vous qui réunit les voix qui pensent, les voix qui créent et les voix qui alertent — toutes celles qui contribuent, aujourd’hui, à réinventer notre relation au vivant.

Pour sa 8ᵉ édition, le festival Lire la Nature propose un week-end où littérature, sciences, art, théâtre et écologie dialoguent en liberté.

Du samedi 31 janvier 2026 au dimanche 01 février 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre et gratuite. Réservation conseillée en ligne (liens pour les inscriptions à venir en janvier).

Public enfants, jeunes et adultes.

Musée de la Chasse et de la Nature 62 rue des archives 75003 Paris



