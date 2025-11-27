Le salon Made In Val de Loire vous ouvre ses portes en mode VIP ! Tours – Agence SAINT CYR SUR LOIRE Tours

Le salon Made In Val de Loire vous ouvre ses portes en mode VIP ! Jeudi 27 novembre, 09h00 Tours – Agence SAINT CYR SUR LOIRE Indre-et-Loire

Début : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T15:00:00

Fin : 2025-11-27T09:00:00 – 2025-11-27T15:00:00

Dans le cadre du salon Made In Val de Loire qui est une vitrine du savoir-faire industriel de la vallée de la Loire, France Travail, en collaboration avec les représentants et organisateurs de ce salon, vous propose de faire partie de groupes de visiteurs pour aller à la rencontre de certaines entreprises exposantes ce 27/11. Les avantages : – avoir un temps dédié à l’échange avec ces entreprises – prendre contact avec les employeurs et/ou les recruteurs en direct – faire valoir vos compétences

La semaine de l'industrie Recrutement