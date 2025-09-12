Le salon Tattoo Art Club Galerie invite l’association A.C.A.P.S France-Monde Tattoo Art club Marseille 6e Arrondissement

Le salon Tattoo Art Club Galerie invite l’association A.C.A.P.S France-Monde Tattoo Art club Marseille 6e Arrondissement vendredi 12 septembre 2025.

Le salon Tattoo Art Club Galerie invite l’association A.C.A.P.S France-Monde

Du 12/09 au 09/10/2025 les week-ends de 13h à 19h. Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 19h. Tattoo Art club 51 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-09-12

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-09-12

Le salon Tattoo Art Club Galerie invite l’association A.C.A.P.S France-Monde à exposer les œuvres de ses artistes adhérents.

L’ A.C.A.P.S France-Monde, Présidée par Josette Mercier, elle-même artiste peintre d’art naïf, Œuvre depuis longtemps dans la promotion artistique au travers le monde.



Maintenant basée sur Marseille et les Bouches du Rhône, l’A.C.A.P. S organise régulièrement des manifestations et expositions.



L’équipe du Tattoo Art Club est particulièrement heureuse d’accueillir ces artistes.



La diversité des arts représentés lors de cette exposition et des personnalités des artistes, donneront au spectateur un brillant aperçu du processus créatif.



Venez nombreux pour ces belles découvertes !



L’équipe du Tattoo Art Club





L’exposition est visible la semaine 10h á 19h, le week-end 13h à 19h. Fermeture le mercredi . .

Tattoo Art club 51 Rue Edmond Rostand Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 76 90 97 60 tattooartclubmarseille@gmail.com

English :

Tattoo Art Club Galerie invites A.C.A.P.S France-Monde to exhibit the work of its member artists.

German :

Die Messe Tattoo Art Club Galerie lädt den Verein A.C.A.P.S France-Monde ein, die Werke seiner Mitgliedskünstler auszustellen.

Italiano :

La Galerie Tattoo Art Club ha invitato l’associazione A.C.A.P.S France-Monde a esporre le opere dei suoi membri.

Espanol :

La Tattoo Art Club Galerie ha invitado a la asociación A.C.A.P.S France-Monde a exponer las obras de sus artistas miembros.

L’événement Le salon Tattoo Art Club Galerie invite l’association A.C.A.P.S France-Monde Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-04 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille