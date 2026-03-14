LE SALON TRAVAIL AVENIR FORMATION

Avenue du Viguier Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Rencontres avec des entreprises, infos sur emploi, formation et apprentissage, démonstrations métiers. Ouvert à tous.

Le TAF de Béziers Ouest Hérault propose un espace de rencontres directes entre demandeurs d’emploi et entreprises qui recrutent. Les visiteurs peuvent bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement par les acteurs du Service Public Régional de l’Orientation pour les aider dans leur projet professionnel.

Des informations sur la formation continue, l’apprentissage et de nombreuses offres de formation sont également accessibles. Des démonstrations métiers permettent de découvrir des professions et d’expérimenter certains gestes professionnels.

Ouvert à tous jeunes et adultes, en recherche d’emploi, d’orientation, de reconversion, de qualification ou de création d’activité. .

Avenue du Viguier Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 80 99 59

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English :

Meetings with companies, information on jobs, training and apprenticeships, trade demonstrations. Open to all.

L’événement LE SALON TRAVAIL AVENIR FORMATION Béziers a été mis à jour le 2026-03-12 par 34 ADT34