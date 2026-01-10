Le Samedi c’est dit ! Partageons nos coups de coeur Joué-lès-Tours
Le Samedi c’est dit ! Partageons nos coups de coeur Joué-lès-Tours samedi 14 février 2026.
Le Samedi c’est dit ! Partageons nos coups de coeur
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Début : Samedi 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 12:00:00
2026-02-14
Venez avec un livre ou un film qui vous a plu afin de le partager ou tout simplement pour écouter ce que nous avons sélectionné pour vous…
Entrée libre.
1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Come along with a book or film you’ve enjoyed to share, or simply to listen to what we’ve selected for you…
Free admission.
