Le samedi des auteurs Place Marcel Mariller Montsauche-les-Settons

Le samedi des auteurs

Place Marcel Mariller Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28 11:30:00

2026-03-28

Zora Soprova s’entretient avec Danièle Jankowski autour du Tome 2 de la Scierie du Morvan. .

Place Marcel Mariller Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr

