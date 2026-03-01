Le samedi des auteurs Place Marcel Mariller Montsauche-les-Settons
Gratuit
Zora Soprova s’entretient avec Danièle Jankowski autour du Tome 2 de la Scierie du Morvan. .
Place Marcel Mariller Médiathèque de Montsauche-les-Settons Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté bibliotheques@ccmorvan.fr
